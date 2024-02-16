FT: в НАТО назвали учения Steadfast Defender подготовкой к конфликту с Россией

Крупнейшие за десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024, проходящие в Европе, посвящены подготовке к конфликту с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра.
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