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Журавли над «Крокусом», выход юной невесты Лепса, Блиновская за решеткой: запомним 2024 год в 20 фотографиях

Журавли над «Крокусом», выход юной невесты Лепса, Блиновская за решеткой: запомним 2024 год в 20 фотографиях

Год оказался богатым на происшествия: наши кумиры женились, хоронили близких, становились родителями и помогали жертвам трагедий.

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