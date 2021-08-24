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Мосгорсуд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали кандидатом в Госдуму

Мосгорсуд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали кандидатом в Госдуму

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы, сообщили РИА Новости в суде.

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