Мосгорсуд отказал в жалобе Юнеману, которого не зарегистрировали кандидатом в Госдуму

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Мосгорсуд отказал в жалобе Романа Юнемана на то, что избирательная комиссия не стала регистрировать его кандидатом в Госдуму по Чертановскому округу столицы, сообщили РИА Новости в суде.