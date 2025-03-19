Мария Багреева: Москва помогает бизнесу внедрять цифровые технологии

Московские компании, завершившие пилотную часть федерального проекта «Производительность труда», перешли к следующему этапу работы — внедрению цифровых технологий, которые помогут им повысить производительность и эффективность бизнес-процессов, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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