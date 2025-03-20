Образовательная область ´Элементарные математические представления´.

Результаты освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования формируются при правильно организованных условиях ее реализации, поддерживающих активное участие воспитанников в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их развития, позитивную социализацию, и являются ориентирами в деятельности взрослых (напр .