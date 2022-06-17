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Роберто Мартинес: «Фанаты «Реала» увидят совсем другого Азара. У Эдена лучший период в карьере, меня удивило его состояние»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес верит в способности хавбека Эдена Азара. «Эден Азар переживает лучший период в своей карьере.

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