Учёные НГУ создали детекторы для гамма-обсерватории в Бурятии

Сибирские исследователи сделают две сотни устройств для исследования космического излучения.Исследователи Новосибирского государственного университета (НГУ) модернизировали детекторы изучения широких атмосферных "ливней" для гамма-обсерватории TAIGA в Бурятии.
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