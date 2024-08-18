В России предлагают ввести маркировку переработанной пищевой продукции

Предложение о введении цифровой маркировки на всю переработанную пищевую продукцию в целях прослеживаемости и блокировки опасного товара на кассах содержится в протоколе заседания общественного совета при Роспотребнадзоре и Консультативного совета по защите прав потребителей.
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