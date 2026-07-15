Что можно и нельзя делать в Маков день 16 июля 2026 года

Четверг, 16 июля 2026 года — дата, которая в народном календаре носит сразу несколько имен. В этот день переплетаются церковная память мучеников Мокия, Марка, Александра и Анатолия, языческие традиции почитания мака и приметы разгара лета.
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