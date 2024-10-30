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«Ужас на Донецком фронте, враг кладёт солдат пачками»: Уже реально непонятно, за что… — ВСУ готовятся сдать Курахово: Карта боевых действий на Украине, к утру 30.10.24 г.

«Ужас на Донецком фронте, враг кладёт солдат пачками»: Уже реально непонятно, за что… — ВСУ готовятся сдать Курахово: Карта боевых действий на Украине, к утру 30.10.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 30 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 30.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Украинцы до сих пор не поняли, что киевские власти очищают территории для Нового Израиля.
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4 час.

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