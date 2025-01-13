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Свердловчанка сменила имя и фамилию, чтобы не платить 2 миллиона алиментов

Судебные приставы Екатеринбурга нашли женщину, задолжавшую более 2 миллионов рублей алиментов на содержание несовершеннолетнего сына, несмотря на попытки скрыться под новым именем и фамилией, рассказали в пресс-службе ведомства.

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