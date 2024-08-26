Никто и нигде не застрял

ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. Ситуация с американскими астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс все больше напоминает трагикумедь, поскольку их пребывание на МКС внезапно стало диагнозом частной астронавтике США.
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