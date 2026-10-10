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Zero Hedge

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Ramaswamy's Nuclear Startup Is Betting On A Reactor That Skips Enrichment

Ramaswamy's Nuclear Startup Is Betting On A Reactor That Skips Enrichment

Ramaswamy's Nuclear Startup Is Betting On A Reactor That Skips Enrichment Vivek Ramaswamy may be busy running for governor of Ohio, but the nuclear startup he cofounded just became one of the most richly valued names in the sector without having shown the public so much as a design drawing.

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