Ramaswamy's Nuclear Startup Is Betting On A Reactor That Skips Enrichment Vivek Ramaswamy may be busy running for governor of Ohio, but the nuclear startup he cofounded just became one of the most richly valued names in the sector without having shown the public so much as a design drawing.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым