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ИА Регнум

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Украинцы устраивали диверсии в Ираке, маскируясь под проиранские силы

Украинцы устраивали диверсии в Ираке, маскируясь под проиранские силы

В Ираке развернулся новый эпизод большой шпионской игры. Как сообщили власти страны, группа украинских диверсантов, маскируясь под проиранские формирования, попыталась дестабилизировать обстановку в республике, однако довольно быстро попалась с поличным.

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