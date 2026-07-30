Украинцы устраивали диверсии в Ираке, маскируясь под проиранские силы

В Ираке развернулся новый эпизод большой шпионской игры. Как сообщили власти страны, группа украинских диверсантов, маскируясь под проиранские формирования, попыталась дестабилизировать обстановку в республике, однако довольно быстро попалась с поличным.
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