Самарский губернатор и посол Узбекистана договорились о расширении связей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов договорились 13 октября в Самаре об углублении кооперации в авиастроении, машиностроении, химпроме, АПК и других наукоемких отраслях, а также о развитии туризма и гуманитарных связей.