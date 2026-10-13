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Царьград

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Самарский губернатор и посол Узбекистана договорились о расширении связей

Самарский губернатор и посол Узбекистана договорились о расширении связей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов договорились 13 октября в Самаре об углублении кооперации в авиастроении, машиностроении, химпроме, АПК и других наукоемких отраслях, а также о развитии туризма и гуманитарных связей.

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