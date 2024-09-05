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Петербургский дневник

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Политолога Саймса и его жену обвинили в нарушении закона о санкциях

Максимально возможное наказание – по 60 лет лишения свободы каждому Американское правительство предъявило обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его супруге Анастасии в нарушении наложенных на них санкций.

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