"Статус кво" и кому это нужно

Блинкен у мамы дурачок, и у него украинометр зашкаливаетЭто вообще со стороны выглядит очень смешно, когда в комменты прибегает кто-то, не умеющий даже читать по-английски, и начинает доказывать «Роджерс ничего не понимает, нет никакой группы Салливана-Блинкена, всё это ватные выдумки».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На смену лайнеру с русскими туристами, который освистали грузины, к берегам страны движется флот РФ
- Дело двинулось: в Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в такси, школах и больницах
- "В его сердце лишь злоба и зависть", - российский кинорежиссер Михалков о своем разочаровании поступком актера-эмигранта
Свежие комментарии