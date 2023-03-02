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Российские войска закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

Российские войска закрепились у притока реки Оскол в нескольких километрах от Купянска

Российские войска продолжают продвижение в Харьковской области. Основное направление – Купянск. Напомним, что в январе Вооружёнными силами России были освобождены несколько населённых пунктов на левом берегу реки Оскол.

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