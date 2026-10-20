Ровно сто десять лет назад, 20 октября 1916 года по новому стилю (7 октября по-старому), рано утром на рейде Севастополя без единого вражеского выстрела погиб лучший корабль Черноморского флота.
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