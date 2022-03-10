Терренс Росс и Джейден Макдэниэлс – в Топ-10 моментов матчей НБА 9 марта

Терренс Росс и Джейден Макдэниэлс – в Топ-10 моментов матчей НБА 9 марта

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 9 марта. Топ-10 возглавили Терренс Росс («Орландо») и Джейден Макдэниэлс («Миннесота»).

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