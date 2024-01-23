В Забайкальском крае сотрудники районного отдела полиции организовали мероприятие для студентов колледжа

В городе Балей учащиеся педагогического колледжа присоединились к акции «Студенческий десант». В ходе реализации проекта, для учащихся 4 курса Балейского филиала читинского педагогического колледжа полицейские организовали экскурсии в подразделения органов внутренних дел, помогли узнать специфику их работы, познакомили с работой эксперта-криминалиста, рассказали о специальных средствах, состоящих на вооружении полиции и о том, как поступить на службу органы внутренних дел.