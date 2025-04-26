Окончательно и бесповоротно: план Трампа по признанию Крыма, ЛНР и ДНР российскими «высечен в камне» — СМИ

Окончательно и бесповоротно: план Трампа по признанию Крыма, ЛНР и ДНР российскими «высечен в камне» — СМИПо данным источников СМИ, у Зеленского «действительно нет выбора», кроме как согласиться с условиями, выдвинутыми администрацией Трампа.