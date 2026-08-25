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Казан паркларында һәм торак массивларында бушлай күнекмәләр оештырыла

Бу атнада Казанда «Җитезләр һәм спорт сөючеләр» проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт күнекмәләре оештырыла.

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