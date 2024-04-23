На Украине признались, что не контактируют с бывшими российскими спортсменами

Президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов отреагировал на слова тренера академии Монреаля Ромэна Агенауэра, высказавшегося о переходе к нему экс-российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
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