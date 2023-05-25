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Домработница Пугачевой однажды чуть не утопила маленькую Орбакайте

Домработница Пугачевой однажды чуть не утопила маленькую Орбакайте

Домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова призналась, что однажды ее забота о маленькой Кристине Орбакайте чуть не обернулась трагедией.

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