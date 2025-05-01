Убийство генерала Москалика: У нас хватит Судоплатовых на весь украинский генералитет

России придётся превзойти Украину в эффективности тайных операций На военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах 29 апреля похоронили замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика, погибшего в результате теракта, организованного Киевом.
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