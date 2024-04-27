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Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» ван Римсдайку в 3-м матче серии. Форвард «Рейнджерс» отказался от драки с Уилсоном

Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» ван Римсдайку в 3-м матче серии. Форвард «Рейнджерс» отказался от драки с Уилсоном

«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0).  В первом периоде форвард клуба из Нью-Йорка Мэтт Ремпе атаковал ван Римсдайка у борта, за что получил малый штраф.

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