Ремпе нанес травму защитнику «Вашингтона» ван Римсдайку в 3-м матче серии. Форвард «Рейнджерс» отказался от драки с Уилсоном

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Рейнджерс» обыграли «Кэпиталс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 3-0). В первом периоде форвард клуба из Нью-Йорка Мэтт Ремпе атаковал ван Римсдайка у борта, за что получил малый штраф.