Шеремет: киевский режим потерял свою кадровую армию

Украинская армия теперь практически полностью состоит из мобилизованных граждан и наемных военных. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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