«Просто исчезли в одночасье»: соседи «запасного» принца пожаловались на внезапный отъезд

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая шесть лет назад вместе с мужем отказалась от роли членов королевской семьи и переехала в США, теперь вернулась в Британию и уже успела снять видео, где она гуляет с мужем рука об руку по лесу и произносит «Ну же, давай» .
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