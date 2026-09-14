«Просто исчезли в одночасье»: соседи «запасного» принца пожаловались на внезапный отъезд

Жена принца Гарри Меган Маркл, которая шесть лет назад вместе с мужем отказалась от роли членов королевской семьи и переехала в США, теперь вернулась в Британию и уже успела снять видео, где она гуляет с мужем рука об руку по лесу и произносит «Ну же, давай» .