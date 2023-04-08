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Минобороны РФ: Украина готовит провокации для дискредитации России

Минобороны РФ: Украина готовит провокации для дискредитации России

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу заявили, что согласно подтвержденной из нескольких источников информации, киевский режим готовит масштабную провокацию с целью дискредитации России на международной арене.

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