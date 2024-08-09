Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный эротический гороскоп за 12 - 18 августа

Вы подпали под влияние Венеры, поэтому всю неделю будете особенно женственны. Не отказывайте себе в маленьких, но таких приятных удовольствиях, как ароматы, нежное белье, быть может, даже маленький коктейль или пирожное.
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