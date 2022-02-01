В 2021 году в Крыму родилось 18 414 детей

Это меньше, чем годом ранее на 675 новорожденных. В 2021 году отделы ЗАГС в Крыму зарегистрировали рождение 18 414 детей, это немного меньше, чем годом ранее на 675 новорожденных, тогда была составлена 19071 запись акта о рождении соответственно.