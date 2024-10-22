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Задержанный в Крыму получил от СБУ 4 тысячи рублей за хранение сим-карт

Задержанный в Крыму получил от СБУ 4 тысячи рублей за хранение сим-карт

Задержанный по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами (СБУ) житель Крыма рассказал, что получил около 4 тысяч рублей за хранение и перевозку нескольких сим-карт для киевской агентурной сети на полуострове.

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