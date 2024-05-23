Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

До суда дошло крупнейшее в современной истории РФ дело о взяточничестве. По словам источников, знакомых с процессом, бывшего главу следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в 10 эпизодах получения взяток.