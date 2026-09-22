Отодвинули на второй план: Жена Стаса Михайлова больше ничего не решает

Инну, жену Стаса Михайлова отодвинули на второй план. Она теперь не принимает решений ни относительно образа артиста, ни его внешнего вида.
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