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Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок

Сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок столкнулась с отказом в рукопожатии со стороны сирийских политиков, что вызвало критику немецких СМИ.

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