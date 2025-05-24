Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Новосибирске у главного борца с коррупцией изъяли имущество на 69 млн

В Новосибирске у главного борца с коррупцией изъяли имущество на 69 млн

Новосибирский областной суд изъял у бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Новосибирску Андрея Хомина полученное незаконным путем имущество на сумму более 69 млн рублей, сообщили 23 мая в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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