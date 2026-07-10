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«Ростех» передал «Обереги» волонтерам в зоне СВО

«Ростех» передал «Обереги» волонтерам в зоне СВО

Тульский завод «Октава» госкорпорации «Ростех» передал партию бронежилетов скрытого ношения «Оберег-СН» волонтерам, которые доставляют помощь бойцам на запорожском направлении специальной военной операции (СВО).

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