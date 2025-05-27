Салехард и ТГИК заключили договор о сотрудничестве

Салехард и Тюменский государственный институт культуры заключили соглашение о сотрудничестве. Город и учебное заведение будут поддерживать друг друга в трудоустройстве и профобучении, сообщил в своем telegram-канале глава ямальской столицы.
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