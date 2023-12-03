Дин Джуньху победил Трампа в классическом полуфинале на Чемпионате Великобритании 2023

Дин Джуньху одержал эпическую победу над сильным соперником в лице Джадда Трампа и вышел в финал турнира UK Championship 2023, где сыграет с не менее опасным Ронни О’Салливаном, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.