Дин Джуньху победил Трампа в классическом полуфинале на Чемпионате Великобритании 2023

Дин Джуньху одержал эпическую победу над сильным соперником в лице Джадда Трампа и вышел в финал турнира UK Championship 2023, где сыграет с не менее опасным Ронни О’Салливаном, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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