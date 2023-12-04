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Никола Йокич и Джейсон Тейтум – игроки месяца в НБА

Никола Йокич и Джейсон Тейтум – игроки месяца в НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич и легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум названы лучшими игроками месяца за октябрь/ноябрь в своих конференциях.

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