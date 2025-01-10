За сценарий сурвайвл-хоррора Jurassic Park: Survival отвечает Эшли Купер – сценаристка Warhammer 40,000: Space Marine 2Сообщается, что сценаристкой предстоящего сурвайвл-хоррора Jurassic Park: Survival от студии Saber Interactive стала Эшли Купер.
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