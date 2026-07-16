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Царьград

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Священный синод постановил, как относиться к генотерапии

Священный синод постановил, как относиться к генотерапии

Церковь определила нравственные границы вмешательства в геном человека.На заседании, состоявшемся 16 июля, Священный синод принял официальный документ, регламентирующий отношение Церкви к методам генной инженерии и генетической диагностике.

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