Священный синод постановил, как относиться к генотерапии

Церковь определила нравственные границы вмешательства в геном человека.На заседании, состоявшемся 16 июля, Священный синод принял официальный документ, регламентирующий отношение Церкви к методам генной инженерии и генетической диагностике.
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