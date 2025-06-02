«США должны заткнуться»: Американским чиновникам нужно придержать язык

Резкое заявление отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора прозвучало на фоне обострения риторики вокруг конфликта на Украине.
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