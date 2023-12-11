Конфликт на Украине завершится переговорами с Западом, а не с Киевом. Об этом посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в эфире телеканала СTV, передает ТАСС.
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