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Правительство Армении прекратит помощь вынужденно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха

Правительство Армении прекратит помощь вынужденно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха

Министр заверил, что для целевых групп - неимущих семей помощь сохранится и в будущем.Правительство Армении отказывается продолжать краткосрочные программы помощи вынужденно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха.

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