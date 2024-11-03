Россия пообещала КНДР около 700 тонн риса в год и выплаты для солдат по $2000

В обмен на поддержку в войне против Украины - пишут южнокорейские СМИ. Также соглашение предусматривает передачу Северной Корее космических технологий и помощь со стороны России в случае военного конфликта на Корейском полуострове.
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