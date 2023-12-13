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Левандовски ни разу не пробил по воротам «Антверпена» за 72 минуты. Вышедший на замену Гиу забил единственным ударом

Левандовски ни разу не пробил по воротам «Антверпена» за 72 минуты. Вышедший на замену Гиу забил единственным ударом

Нападающий «блауграны» вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте. Игроки «Барселоны» нанесли в общей сложности одиннадцать ударов по воротам бельгийского клуба в ходе матча, три удара пришлись в створ.

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