Кому прислуживает Патриарх Константинопольский Варфоломей?

На «EUROMORE» смотрите новый выпуск проекта Александра Вальдмана: Марк Смирнов – известный российский журналист, религиовед — в эфире программы «Нейтральная зона» телеканала Вальдман-LINE подробно рассказывает о внешних факторах, способствовавших расколу Православной церкви на Украине, акцентируя внимание на роли в этом процессе Патриарха Константинопольского Варфоломея: 00:40 — О личности Патриарха Константинопольского Варфоломея и его пути к вершинам церковной власти в православии;24:15 — О причинах поддержки Патриархом Константинопольским Варфоломеем раскола Русской православной церкви на Украине и на территории других бывших советских республик;40:22 — О русофобии Патриарха Константинопольского Варфоломея и его взаимоотношениях с московским руководством Русской православной церкви;49:36 — О причастности Патриарха Константинопольского Варфоломея к планам правительства Греции массового изгнания русских монахов с территории Пантелимонова монастыря на Святой горе Афон;1:00:03 — О планах украинских властей передать Киево-Печерскую лавру в прямое подчинение Архиепископа Константинопольского Варфоломея.