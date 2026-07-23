На блокпосту в Чернигове девушка замаскировала взрывчатку в бургерах для военных

В Чернигове военные ВСУ предотвратили взрыв: девушка передала им бургеры с "сюрпризом".На выезде из Чернигова неизвестная девушка под видом благодарности передала украинским военным пакеты с бургерами, в которых оказалось взрывное устройство.
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